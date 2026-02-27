Donald Trump plantea “tomar Cuba de manera amistosa”

“Ellos no tienen nada ahora, pero están hablando con nosotros. Tal vez podamos emprender una toma amistosa de Cuba”, declaró el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, antes de abordar el helicóptero Marine One del jardín de la Casa Blanca para viajar a Texas. Estos comentarios se dan en medio de tensiones históricas de bloqueo por parte de Washington a la isla que le impone la llegada de combustible, según reconoció el líder republicano.

Hace dos días, los guardacostas de Cuba abatieron a 4 personas e hirieron a otras 6 que se encontraban navegando las aguas de la isla del régimen castrista con un yate con placa del Estado de Florida, Estados Unidos. Estas son las primeras declaraciones de Trump tras el incidente.

“El gobierno cubano está hablando con nosotros. Tienen un montón de problemas y ningún dinero. No tienen nada de nada ahora mismo, pero están hablando con nosotros, y quizá tengamos una tomar de control amistosa. Podríamos acabar teniendo una toma de control amistosa de Cuba”, repitió Trump ante la prensa.

“Cuba es ahora mismo una nación fallida, por decirlo suavemente”.

Recordemos que una de las promesas máximas de Trump desde su carrera política (sobre todo tras capturar a Nicolás Maduro), es la caída del régimen castrista sobre Cuba. Este lema se endureció cuando Venezuela dejó de enviar petróleo y suministros al país del mar Caribe.

“Tienen muchos problemas y podríamos conseguir algo muy bueno, creo, muy positivo para la gente que fue expulsada de Cuba y viven aquí. Hay gente que vive aquí que quiere regresar a Cuba, y que están muy satisfechos con lo que está ocurriendo”, dijo Trump.

