Donald Trump sobre fronteras: “México hace lo que le decimos que haga”

A través de una conferencia de prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump señaló que los países con los que comparte territorio fronterizo hacen lo que se les diga que hagan respecto a mantener la seguridad en sus límites. “México hace lo que le decimos que haga, y Canadá hace lo que le decimos que haga”, afirmó al ser consultado por su estrategia para acabar con la delincuencia y mejorar la dirección de las fronteras frente al alto índice delictivo del país norteamericano.

Asimismo, el mandatario aprovechó en comparar su gestión con la del ex presidente Joe Biden al recordar que: “ Biden solía decir siempre: ‘Necesito legislación’. Yo no tenía legislación, solo dije: ‘Vamos a cerrar las fronteras’, y todo el mundo lo entendió, porque ahora vuelven a respetar a su país”.

Según Trump, desde su regreso al mandato de los Estados Unidos la situación fronteriza evidenció un cambio positivo que muchas personas reconocen como “un milagro”. Tras asumir el cargo, reveló haber encontrado un caos en las fronteras norte y sur descritas por él como “horribles”.

Su medida pretende combatir a la delincuencia por medio del despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C., que estuvo encargada de llevar a cabo las redadas contra migrantes en conjunto con el ICE.

PRESIDENTA DE MÉXICO RESPONDE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se defendió de los comentarios emitidos por el presidente norteamericano Donald Trump sobre las acciones a tomar en las fronteras.

“Y por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el mundo: En México, el pueblo manda”, señaló en un video publicado en sus redes sociales, con motivo del Día Nacional del Cine en la Cineteca de Chapultepec.

