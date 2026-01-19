Donald Trump ya no pensará “únicamente en la paz” tras no haber recibido el Premio Nobel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que ya no se siente “obligado a pensar únicamente en la paz” luego de no haber sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2025. La declaración fue confirmada por el diario sueco VG, que dio a conocer sobre la existencia de una carta enviada por Trump al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store.

En su misiva, Trump expresó su descontento por no recibir el reconocimiento, a pesar de sus esfuerzos por poner fin a múltiples conflictos bélicos. “Considerando que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber acabado con ocho guerras, no me siento en la obligación de pensar únicamente en la paz”, señaló. El mandatario agregó que, en adelante, se enfocará en “lo que es bueno y apropiado” para los intereses de Estados Unidos.

TENSIÓN INTERNACIONAL POR GROENLANDIA

La postura de Trump resalta su enfoque de política exterior, que ha sido recurrentemente polémico y centrado en la confrontación directa con potencias extranjeras. En ese contexto, el presidente estadounidense también intensificó sus declaraciones sobre Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, que sigue siendo objeto de controversia en su administración. Trump reiteró su intención de tomar control de la isla “de una manera u otra” y cuestionó la soberanía danesa sobre el territorio.

“¿Por qué ellos tienen derecho a poseer Groenlandia? No existen documentos escritos, solo un barco que desembarcó ahí hace 300 años”, dijo Trump, sugiriendo que Dinamarca no tiene la capacidad de proteger la isla de posibles amenazas provenientes de Rusia o China.

Este nuevo giro en la retórica del presidente estadounidense refleja un endurecimiento de su política exterior, que se ha caracterizado por una actitud más agresiva hacia los aliados y una creciente desconfianza en las organizaciones internacionales.

