Ecuador decreta estado de excepción para combatir criminalidad en Semana Santa

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, decretó el estado de excepción en 24 provincias por 60 días para combatir el crimen organizado en la región costera del país latinoamericano.

Durante este tiempo, se suprimirán algunos derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio y correspondencia, con el fin de que la Policía Nacional de Ecuador y sus Fuerzas Armadas puedan ingresar a las viviendas sin autorización judicial.

En ese sentido, también se establece que ambas organizaciones de poder desarrollarán operativos coordinados para combatir la criminalidad en ciudades como Quito o Guayaquil.

Este decreto aparece en vísperas de la Semana Santa, fecha celebrada por tres días por los países de Latinoamérica. Una de las tradiciones de los ciudadanos ecuatorianos es salir de viaje.

¿Cómo afectará el estado de excepción?

Durante este tiempo de estado de excepción, se recortaron los derechos de inviolabilidad de domicilio y la inviolabilidad de correspondencia (es decir, se podrá interceptar comunicaciones) que servirían para combatir la criminalidad.

Sin embargo, el decreto de Noboa señala que no habrá toque de queda, por lo que se mantiene la libertad de tránsito que beneficiará a las actividades turísticas, comerciales y religiosas en plena Semana Santa.

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