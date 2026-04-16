EE.UU.: investigan amenaza de bomba contra la casa del hermano del papa León XIV en Chicago

La alerta generó un amplio operativo policial y obligó a evacuar una vivienda en los suburbios. Autoridades descartaron la presencia de explosivos.

La policía de Chicago investiga una amenaza de bomba contra una vivienda ubicada en los suburbios de la ciudad, donde reside John Prevost, hermano del papa León XIV. El hecho generó alarma y movilizó a las autoridades locales.

Según reportaron medios estadounidenses, agentes del distrito de New Lenox acudieron al lugar tras recibir una llamada de emergencia alrededor de las 6:30 p.m. del miércoles, alertando sobre un posible artefacto explosivo en la residencia.

POLICÍA DESCARTA EXPLOSIVOS Y CONTINÚA INVESTIGACIÓN

Tras evacuar a los ocupantes del inmueble y a vecinos cercanos, las autoridades realizaron una inspección completa de la zona. Finalmente, determinaron que la amenaza “no tenía fundamento” y confirmaron que no se hallaron explosivos ni materiales peligrosos.

El departamento de policía informó sobre el resultado del operativo a través de un comunicado difundido en redes sociales, en el que detalló que la situación fue controlada sin incidentes mayores.

Las investigaciones continúan para identificar el origen de la amenaza, mientras las autoridades buscan determinar quién estuvo detrás de la falsa alerta que generó preocupación en la comunidad.

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