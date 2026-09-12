EE. UU. restringe el tránsito de 100 barcos comerciales en bloqueo a Irán

El bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos a Irán continúa generando tensión en una de las principales rutas comerciales del mundo. Según el Comando Central estadounidense (Centcom), en los últimos 60 días sus fuerzas han impedido o desviado el tránsito de 100 embarcaciones comerciales que intentaban ingresar o salir de puertos iraníes.

A través de un comunicado difundido este sábado, el organismo militar afirmó que ninguna nave ha conseguido atravesar la zona restringida sin contar con autorización de las fuerzas estadounidenses.

UNA MEDIDA PARA PRESIONAR A TEHERÁN

La actual etapa del bloqueo comenzó el 14 de julio, por disposición del presidente Donald Trump, luego de que Estados Unidos diera por terminado el acuerdo de alto el fuego alcanzado con Irán el 17 de junio.

Washington sostiene que la medida busca limitar los ingresos de Teherán y frenar el tránsito marítimo relacionado con los puertos iraníes, en medio de las hostilidades registradas en el estrecho de Ormuz.

Durante una primera fase del bloqueo, desarrollada entre abril y junio, Estados Unidos reportó el desvío de más de 140 embarcaciones. También informó que nueve barcos fueron inhabilitados por incumplir sus órdenes, mientras que más de 50 naves que transportaban ayuda humanitaria pudieron continuar su recorrido.

ORMUZ, UN PUNTO CLAVE PARA EL PETRÓLEO MUNDIAL

La tensión tiene además un impacto directo sobre el mercado energético. Antes del inicio de la guerra, por el estrecho de Ormuz circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial.

Los nuevos enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, retomados el pasado 30 de agosto, han elevado nuevamente la preocupación por el suministro. Esta semana, el petróleo WTI terminó en torno a los 100,5 dólares por barril.

Mientras tanto, Irán anunció que buscará coordinar con Omán rutas marítimas provisionales que permitan garantizar una navegación comercial segura por el estrecho. Una reunión con países árabes del golfo Pérsico está prevista para este lunes en Mascate.

TRUMP ANTICIPA EL FIN DE LA GUERRA

Durante su visita a Irlanda, Donald Trump afirmó este sábado que el conflicto con Irán podría concluir después de las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre.

El mandatario también sostuvo que, una vez terminada la guerra, el precio del petróleo debería comenzar a descender.

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