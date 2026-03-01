El día en que cayó el segundo ayatolá: bombardeo de EE. UU. e Israel matan a Jamenei y sacude Medio Oriente

El 28 de febrero de 2026, Irán vivió un día histórico y trágico. El líder supremo del ala religiosa chiita, el ayatolá Alí Jamenei, murió durante un bombardeo en Teherán por parte de Israel y Estados Unidos. Jamenei, quien llevaba 37 años en el poder del país musulmán, murió junto a altos militares y su ministro de Defensa en un ataque que marca una escalada militar en Medio Oriente.

Según fuentes citadas de Washington, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), estuvo meses trabajando en las huellas de los altos mandos iraníes, lo que permitió conocer la fecha y el lugar de una reunión clave del círculo de seguridad del régimen chiita.

Cuandos los blancos estuvieron concentrados en la cúpula de un mismo edificio, se ejecutó el bombardeo con los B-2 que el años pasado participaron en “La guerra de los 12 días”, bautizado por Trump.

El operativo fue presentado como un golpe quirúrgico.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien también es investigado y pedido por la Corte Internacional, declaró que su país había “destruído un cáncer” y eliminado al arquitecto de un plan para destruir al Estado israelí. En la misma línea, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alertó que responderá si Irán pretende cualquier represalia.

Irán realizó ataques en venganza por muerte de Jamenei

El gobierno iraní, ya herido por la pérdida de su principal guía, además de civiles y militares, no esperaron a reaccionar. Declararon mártir a su ayatola muerto y, en dos días consecutivos, lanzaron misiles y drones suicidas contra Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán y Arabia Saudita, naciones que albergan bases militares de Estados Unidos. Y también contra Isarael, principal aliado de Trump.

Sin embargo, lo preocupante del conflicto es la importancia estratégica que tiene Irán en la geopolítica del mundo. El país de religión chiita controla una posición clave en el Golfo Pérsico por donde transita la quinta parte del petróleo del mundo y mantiene influencia en Líbano, Siria, Irak y Yemen: hablamos del Estrecho de Ormuz, el cuerno petrolero más importante de medio oriente actualmente cerrado por los iraníes.

