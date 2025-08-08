El Kremlin confirma reunión entre Putin y Trump en Alaska

El Kremlin de Moscú confirmó este viernes que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrán una reunión bilateral el próximo 15 de agosto en Alaska. El anuncio fue realizado minutos después de que el propio Trump informara sobre el encuentro a través de un mensaje oficial.

El asesor presidencial ruso para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, destacó que el lugar del evento no es casual. “Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos que comparten fronteras y parece totalmente lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering y precisamente Alaska acoja una cumbre tan importante y esperada”, señaló a medios locales.

LA AGENDA INCLUYE LA CRISIS EN UCRANIA

Según Ushakov, uno de los principales temas de la reunión será analizar opciones para una “solución pacífica a largo plazo” al conflicto en Ucrania. El funcionario añadió que Moscú espera que el siguiente encuentro entre ambos líderes se realice en territorio ruso, para lo cual ya se extendió una invitación oficial a Trump.

La última vez que Putin sostuvo una cumbre con un presidente de Estados Unidos fue en 2021, cuando se reunió con Joe Biden en Ginebra. En cuanto a Trump, su último encuentro con el líder ruso se remonta a 2018, en la cumbre celebrada en Helsinki.

