El papa León XIV recibe a María Corina Machado en el Vaticano

El papa León XIV recibió en audiencia este lunes en el Vaticano a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, informó la Santa Sede en un escueto comunicado que incluyó su nombre entre las personas atendidas por el pontífice durante la mañana.

La Oficina de Prensa del Vaticano no ofreció detalles sobre los temas abordados en esta reunión privada, como es habitual en este tipo de encuentros reservados. La presencia de Machado en la lista oficial confirmó el encuentro, aunque sin revelar el contenido de la conversación.

La audiencia se produjo en un contexto de fuertes tensiones políticas en Venezuela, pocos días después de la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos legales.

El mismo día, también se conoció que dos ciudadanos italianos detenidos en Venezuela desde 2024, Alberto Trentini y Mario Burlo, habían sido liberados y regresaban a casa, lo que añadió un elemento diplomático a la jornada.

Machado, quien ha enfatizado su compromiso con una transición democrática en su país, también tiene programado reunirse esta semana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un diálogo que podría influir en las perspectivas políticas de Venezuela.

En su reciente mensaje al cuerpo diplomático, el papa León XIV pidió respetar la voluntad del pueblo venezolano y salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos, subrayando la importancia de buscar soluciones pacíficas y justicia social en medio de la crisis que atraviesa la nación sudamericana.

