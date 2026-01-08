Donald Trump anuncia que se reunirá con Maria Corina Machado en Washington: “Estoy impaciente”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves 8 de enero que Maria Corina Machado, la premio Nobel de la Paz 2025 y opositora venezolana del régimen chavista, viajará a Washington la próxima semana para una reunión con el líder de la Casa Blanca.

Este anuncio se da durante la entrevista en el programa “Hannity”, de Fox News, donde se le preguntó al mandatario estadounidense si dialogará con María Corina luego de la captura de Nicolás Maduro. “Tengo entendido que vendrá la semana que viene y estoy impaciente por saludarla”, declaró Trump.

Estos comentarios se dan luego de que Maria Corina Machado haya hecho público sus deseos de compartir el premio Nobel de la Paz con Donald Trump debido a la intervención en Venezuela. “He oído que quería hacerlo. Sería un gran honor”, enfatizó el presidente sobre el afecto.

Machado se ofreció para asumir las riendas de Venezuela

Tras el éxito del comando militar Delta Force en Venezuela, Donald Trump aseguró que, una vez estabilizada la situación en Venezuela, las elección se volverán a repetir.

En el marco de estas declaraciones, Machado se habría ofrecido como líder para dirigr el país, pero Donald Trump dijo que la opositora no contaba con el apoyo necesario. “Creo que le sería muy difícil estar al frente del país (Venezuela). No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer amable, pero no inspira respeto”, indicó el mandatario estadounidense.

