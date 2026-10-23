El Vaticano: el papa León XIV no viajará a Asís por recomendación médica

El papa León XIV suspendió el viaje que tenía previsto realizar a la ciudad italiana de Asís el próximo martes 27 de octubre para participar en el encuentro “Paz desarmada y desarmante”. La actividad conmemora el 40.º aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, convocada originalmente por san Juan Pablo II.

La decisión fue tomada por recomendación de los médicos que lo operaron, con el objetivo de que el santo padre continúe con su proceso de recuperación tras someterse a la extirpación del lóbulo inferior de su pulmón derecho. La información fue comunicada este viernes 23 de octubre por la Oficina de Prensa del Vaticano.

Desde la Santa Sede explicaron que el tiempo transcurrido desde la intervención quirúrgica, realizada el pasado martes 13 de octubre, no permite considerar conveniente un desplazamiento en helicóptero. Los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora desaconsejaron el traslado por precaución para evitar esfuerzos innecesarios durante esta etapa de postoperatorio.

ACLARAN QUE RECUPERACIÓN DEL SUMO PONTÍFICE ES “EXCELENTE”

Pese a la cancelación del desplazamiento, las autoridades médicas precisaron que la evolución postoperatoria del pontífice es excelente. De acuerdo con el parte difundido, Robert Prevost se sometió a una radiografía de tórax de control, cuyos resultados confirmaron el buen progreso de su estado de salud tras la cirugía torácica.

Aunque no podrá estar presente de manera física en la jornada de Asís, León XIV enviará un mensaje a los participantes para expresar su cercanía a los organizadores, a los líderes y representantes de diversas confesiones cristianas y otras religiones, así como a todos los asistentes.

En este contexto, el sumo pontífice mantiene la firme convicción de que el “Espíritu de Asís”, caracterizado por el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz, constituye un recurso fundamental en los tiempos actuales de conflicto. Con esta medida, la Santa Sede prioriza el cuidado de la salud del papa mientras cumple con el calendario de su recuperación médica.

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