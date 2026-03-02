Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí fue atacada con drones iraníes

El portavoz oficial del Ministerio de Defensa de Arabia Saudí, el general de división Turki Al-Maliki, informó que la Embajada de Estados Unidos en la capital, Riad, fue blanco de un ataque con dos drones. Señaló que el incidente provocó un incendio limitado y daños materiales menores al edificio.

El Ministerio de Defensa del reino también confirmó el ataque con drones en una publicación en X, citando una evaluación inicial.

El incidente se produjo en medio de los continuos ataques con misiles y aviones no tripulados iraníes contra los estados del Golfo que albergan bases estadounidenses, luego de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el sábado.

Reuters no pudo confirmar inmediatamente las circunstancias del incidente.

Una fuerte explosión se escuchó y se vieron llamas en la embajada de Estados Unidos en Riad temprano el martes por la mañana, dijeron tres personas familiarizadas con el asunto, y una persona dijo que el incendio fue menor.

Se vio humo negro elevándose sobre el barrio diplomático de Riad, que alberga misiones extranjeras.

No se reportaron heridos, dijeron dos de las personas familiarizadas con el asunto, dado que el edificio estaba vacío en las primeras horas de la mañana.

