Empresa estatal venezolana confirma negociaciones con EE. UU. para venta de petróleo

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) confirmó este miércoles que se encuentra en un proceso de negociación con Estados Unidos para la venta de “volúmenes” de petróleo crudo, en medio de un escenario político y energético marcado por las sanciones impuestas a Caracas y por recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, PDVSA señaló que las conversaciones se desarrollan bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales como Chevron y que se trata de una transacción estrictamente comercial, basada en criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes. La empresa también reiteró su disposición a seguir construyendo alianzas que impulsen el desarrollo nacional y contribuyan a la estabilidad energética global.

CRUDO SANCIONADO Y CONTROL ESTADOUNIDENSE

El anuncio se produce luego de que Trump afirmara que el Gobierno venezolano, actualmente encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses, está dispuesto a transferir entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para su comercialización en el mercado norteamericano. El mandatario calificó ese crudo como “petróleo de alta calidad” y aseguró que su administración controlará los ingresos de la venta.

Este miércoles, la Casa Blanca precisó que el acuerdo incluye petróleo sancionado que se encontraba almacenado en barriles y a bordo de buques, y que el Gobierno encargado de Rodríguez accedió a liberar esos hidrocarburos. La portavoz Karoline Leavitt explicó que se trata de crudo retenido debido al bloqueo impuesto por Washington como parte de la presión contra el régimen de Maduro.

Las declaraciones se conocen además horas después de que Estados Unidos incautara otros dos petroleros vinculados a Venezuela, uno de ellos con una carga estimada de hasta dos millones de barriles en el Caribe. En paralelo, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, afirmó que su país controlará la venta del petróleo venezolano por tiempo indefinido y que los ingresos serán depositados en cuentas supervisadas por el Gobierno de Estados Unidos.

