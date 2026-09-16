Enjambre sísmico en Colombia: cinco temblores remecen el departamento del Chocó en menos de una hora

La alerta se mantiene en Colombia. Este miércoles, el departamento del Chocó, ubicado al occidente del país, registró un enjambre sísmico de cinco temblores en menos de una hora, generando preocupación en la población tras los eventos telúricos reportados en las últimas semanas.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la serie de movimientos se desencadenó entre las 15:12 y las 16:05 (hora local). El primer sismo alcanzó una magnitud de 4,7 a 40 kilómetros de profundidad, con epicentro en el municipio de Medio San Juan.

Apenas dos minutos después, un segundo temblor de 4,4 de magnitud remeció el municipio de Sipí. La secuencia sísmica continuó con otros tres eventos de magnitudes 3,6, 4,4 y 3,3, distribuidos entre Medio San Juan e Istmina.

SISMOS SE SINTIERON EN CALI

Los temblores fueron percibidos en diversas localidades del occidente colombiano, entre ellas la ciudad de Cali. Pese a la alarma generada en los ciudadanos, los organismos de emergencia confirmaron que no se registran víctimas ni daños materiales.

Este nuevo episodio ocurre un día después de que el SGC reportara otros tres sismos consecutivos en el Chocó en menos de diez minutos, el mayor de ellos con una magnitud de 4,9.

El antecedente del 10 de agosto El departamento del Chocó continúa bajo vigilancia debido a que fue el epicentro del terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, considerado el más fuerte en Colombia en lo que va del siglo XXI. Aquel sismo, registrado en San José del Palmar, provocó la muerte de 335 personas y dejó más de 300 réplicas.

El Servicio Geológico Colombiano recordó que el país se encuentra en una zona de alta actividad tectónica, por lo que la ocurrencia de enjambres sísmicos responde a la dinámica geológica habitual del territorio.

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