Estados Unidos advierte a sus ciudadanos: “Abandonen Irán ahora”

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una advertencia crítica bajo el nivel de máxima urgencia: “Abandonen Irán ahora”. Debido al drástico deterioro de la seguridad y el bloqueo de comunicaciones, el gobierno estadounidense insta a sus connacionales a evacuar el territorio iraní de forma autónoma.

La situación de inseguridad en todo el país iraní se ha intensificado, provocando el colapso de los servicios básicos para extranjeros: hay bloqueos persistentes en internet móvil, redes fijas y plataformas digitales nacionales. También se ha producido el cierre de carreteras principales, la suspensión del transporte público y la cancelación masiva de vuelos internacionales.

Por si fuera poco, los ciudadanos con doble nacionalidad o vínculos con Estados Unidos enfrentan un alto peligro de arresto e interrogatorio, ya que Irán no reconoce la doble nacionalidad.

GUÍA DE EVACUACIÓN Y SEGURIDAD

A través de una alerta de seguridad emitida la noche de este jueves 5 de febrero, la Embajada Virtual de Estados Unidos en Irán recomienda a sus ciudadanos que, en caso la salida aérea no les sea viable, abandonar el país por tierra siguiendo las siguientes rutas habilitadas:

Armenia: Cruce abierto. Requiere pasaporte vigente; permite estancia de 180 días sin visado. Turquía: Cruce abierto. Permite estancia de 90 días sin visado con pasaporte estadounidense. Turkmenistán: Fronteras abiertas, pero exigen una autorización especial previa del gobierno turcomano.

Cabe apuntar que el gobierno de Estados Unidos ha advertido que no puede garantizar la seguridad en las rutas de evacuación y que su capacidad de asistencia consular dentro de Irán es inexistente.

Este aviso ocurre en un clima de extrema tensión. Aunque a inicios de 2025 se mantuvieron diálogos mediadores en Omán, el conflicto bélico de mediados de año quebró las negociaciones. Actualmente, las advertencias de Washington han pasado de ser preventivas a ser instrucciones de evacuación inmediata ante la amenaza de una escalada militar.

