Estados Unidos designa al Perú como aliado principal no miembro de la OTAN

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de su despacho presidencial y la emisión de la Determinación Presidencial No. 2026-04, determinó al Perú como un importante aliado no perteneciente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Esta determinación fue redactada el 14 de enero de 2026 y suma al país dentro de los estados latinoamericanos con este estatus, del cual se encuentra Argentina y Colombia. Gracias a ello, se establece un alianza con el gobierno estadounidense.

La designación se da en medio de la llegada de Bernie Navarro, el embajador de los Estados Unidos en el Perú, quien fue designado por Donald Trump para representar los intereses del país norteamericano.

El diplomático fue elegido por Trump el 16 de junio de 2025 y ratificado por el senado de los Estados Unidos el 18 de diciembre del mismo año.

