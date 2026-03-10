Estados Unidos destruyó 16 barcos de Irán con minas y misiles en el Golfo Pérsico | VIDEO

Las fuerzas marítimas de los Estados Unidos ubicados cerca al estrecho de Ormuz, habrían destruído 16 barcos y lanchas del ejército revolucionario de Irán gracias a minas colocadas en el mar, según indicó Donald Trump en su red social Truth Social y el Comando Central del país norteamericano.

“Me complace informar que, en las últimas horas, hemos atacado y destruido por completo 10 barcos y embarcaciones con minas inactivas, ¡y seguirán más!”, escribió Trump en su cuenta de su red social.

Horas atrás, Donald Trump advirtió a Irán que si colocaban estas trampas militares en el mar del cuerno de Ormuz, tendrían consecuencias “a niveles nunca vistos”. Este espacio marítimo que Irán administra en gran parte es la única vía por las que varios países pueden abastecerse de diversos recursos, como el petróleo, actualmente con precios volátiles por la guerra.

Alrededores de las 5.00 p. m., el Comando Central de los Estados Unidos informó que el número de embarcaciones iraníes destruidas por minas norteamericanas ascendió a 16.

