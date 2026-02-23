Estados Unidos interceptó petrolero que partió de Colombia rumbo a Puerto Rico, reconoce Petro

El 5 de febrero de 2026, el barco “Ocean Mariner”, llegó a las costas de Palermo, Colombia, para recargar combustible en su siguiente viaje hacia el Caribe, donde fue interceptado por fuerzas militares de los Estados Unidos. Esta información fue afirmada por el mismo presidente colombiano Gustavo Petro el domingo 22 del mismo mes.

Según reconoció el líder de la Casa de Nariño, el buque petrolero cargó sus tanques con el hidrocarburo gracias a una “empresa privada” en el país, que según investigaciones de The New York Times, se dirigía a Puerto Rico.

El “Ocean Mariner” ya antes de su detención en el Caribe, desembarco petróleo mexicano en Cuba, siendo el último tras el aviso de Trump de poner aranceles a quienes vendan crudo a Cuba.

Petro admite que buque fue cargado en Colombia

“No hay ninguna irregularidad colombiana ni pública ni privada (…) Quien carga el buque es una empresa privada”, comentó Gustavo Petro en su cuenta oficial de X citando una nota del medio internacional El Tiempo.

El presidente Petro también indicó que la empresa habría destinado ese petróleo a República Dominicana, no ha Cuba, como se sospechó en un principio.

Recordemos que actualmente Cuba se encuentra en una crisis humanitaria tras la suspensión del suministro del petróleo venezolano y las presiones de Estados Unidos a través de la presión de Donald Trump, según analistas.

