Evacuan a Donald Trump tras tiroteo durante evento tradicional en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado este sábado junto a la primera dama, Melania Trump, durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), tras producirse un tiroteo en las inmediaciones del evento.

De acuerdo con información preliminar, varias detonaciones se produjeron fuera del salón de baile donde se desarrollaba la ceremonia, en la que el mandatario y su esposa presidían una mesa sobre el escenario.

Ante lo ocurrido, agentes del Servicio Secreto de EE. UU. evacuaron de inmediato a ambos, así como a otros miembros del gabinete. El incidente generó momentos de tensión entre los asistentes a la tradicional cena, uno de los eventos más importantes del calendario político en Washington.

Posteriormente, Trump informó a través de su red social Truth que un supuesto “tirador” había sido detenido, sin ofrecer mayores detalles. La investigación continúa en curso mientras se refuerzan las medidas de seguridad en la capital estadounidense.

🔴#LOÚLTIMO El Servicio Secreto evacuó a Donald Trump y a Melania Trump, junto a miembros del Gabinete, tras escucharse disparos en la cena de corresponsales en un hotel.



El periodista Juan Camilo Merlano, de Noticias Caracol, quien se encontraba presente, informó sobre lo… pic.twitter.com/Fr77aRmtvS — Latina Noticias (@Latina_Noticias) April 26, 2026

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