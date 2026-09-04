Explosión de gran magnitud en cuartel militar de Bolivia deja 2 muertos y alrededor de 81 heridos

Un cuartel militar en Bolivia, ubicado a 32 kilómetros de La Paz, en Viacha, registro dos detonaciones masivas que dejó alrededor de 81 heridos y 2 muertos confirmados, según informó el ministro de Defensa de la nación boliviana, Ernesto Justiniano. Por su parte, Henry Patzi, burgomaestre de Viacha, descartó que la explosión haya sido provocada por juegos pirotécnicos.



“No tenemos ni un hospital de segundo nivel para dar cobertura a esto, pero en otros lugares toman un estadio, hacen doble vía; y Viacha es una ciudad que produce, ¿qué nos dan a cambio? (…). Hay 70 heridos, y está subiendo. Desconozco que ha pasado en este regimiento (Artillería 2)”, declaró a la prensa el burgomaestre Patzi.

En la conferencia de prensa encabezada por el ministro Justiniano, se indicó que la primera explosión habría sido provocada por polvora negra que corresponde a material pirotécnico almacenado. La segunda detonación provocó la destrucción en la zona del Centro General de Mantenimiento.

Sobre las víctimas, Justiniano indicó que 81 personas resultaron heridas, siendo dos de gravedad; además de 2 muertos y 7 desaparecidos. Las cifras pueden ir en aumento.

Las autoridades bolivianas perimetraron la zona por seguridad mientras continúan las labores de enfriamiento y remoción de escombros, además de la evaluación de las viviendas afectadas. Algunas familias afectadas fueron evacuadas temporalmente a la Escula Militar de Música para recibir refugio y otros insumos.

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