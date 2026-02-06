Explosión en mezquita deja al menos 30 muertos y 169 heridos en Pakistán

En Islamabad, capital de Pakistán, una explosión en una mezquita musulmana chiita dejó al menos 30 personas fallecidas y 169 heridas, según informaron las autoridades. El ataque ocurrió durante las oraciones del viernes, cuando el recinto se encontraba lleno de fieles.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por medios internacionales, el atentado habría sido perpetrado por un atacante suicida. Primeras investigaciones apuntan a la posible participación del Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como el Talibán pakistaní.

Este hecho es considerado el ataque más letal registrado en Pakistán desde la explosión en una mezquita de Peshawar en enero de 2023, que también causó decenas de víctimas. El gobierno pakistaní condenó el ataque y anunció que intensificará las operaciones contra grupos extremistas.

Tras el atentado, los servicios de emergencia trasladaron a los heridos a diversos hospitales de Islamabad, mientras que las fuerzas de seguridad acordonaron la zona y reforzaron la vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Lucy Avilés aquí: