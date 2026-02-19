Expríncipe Andrés queda en libertad tras 11 horas detenido por el caso Epstein

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, fue liberado este jueves tras permanecer bajo custodia policial en Norfolk. El arresto, que se extendió por aproximadamente 11 horas, está vinculado a presuntas irregularidades durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido y sus nexos con Jeffrey Epstein.

La Policía de Thames Valley confirmó que el exduque de York abandonó la comisaría de Aylsham bajo estatus de “investigado”. Aunque no se han presentado cargos formales, las autoridades mantienen el proceso abierto tras interrogarlo sobre una supuesta mala conducta en el ejercicio de un cargo público.

El operativo comenzó a las 8:00 a.m. en su residencia de Wood Farm, dentro de la finca de Sandringham. Mientras los registros en Norfolk han concluido, la policía continúa inspeccionando propiedades en Berkshire, incluyendo su antigua vivienda, Royal Lodge.

¿DE QUÉ SE ACUSA A ANDRÉS MOUNTBATTEN-WINDSOR?

La investigación actual se centra en la filtración de información gubernamental confidencial. Reportes indican que Andrés habría compartido datos sensibles con Epstein mientras ejercía funciones diplomáticas y comerciales para la corona.

Este nuevo escándalo surge tras la desclasificación de más de 3 millones de documentos por parte del Departamento de Justicia de EE. UU., los cuales exponen detalles inéditos sobre su relación con el fallecido delincuente sexual.

Cabe apuntar que el declive del exduque no es reciente:

2019: Se retira de la vida pública tras una polémica entrevista en la BBC.

Se retira de la vida pública tras una polémica entrevista en la BBC. 2022: La reina Isabel II le revoca sus títulos militares y patrocinios reales.

La reina Isabel II le revoca sus títulos militares y patrocinios reales. 2025: El rey Carlos III lo despoja definitivamente de honores y lo desaloja de Royal Lodge.

El rey Carlos III lo despoja definitivamente de honores y lo desaloja de Royal Lodge. 2026: Arresto y liberación bajo investigación tras nuevas revelaciones de correos electrónicos.

Mientras el expríncipe, de 66 años, abandonaba la comisaría en un vehículo privado, el rey Carlos III mantuvo su agenda oficial en Londres. El monarca asistió a un desfile de moda sostenible junto a Stella McCartney. Fuentes cercanas al Palacio confirmaron que el Rey no fue notificado previamente sobre el arresto y sostiene una postura firme: “la ley debe seguir su curso”.

