Extraditan a peruano acusado de abuso sexual en Ecuador: Sujeto fue capturado en Piura

Luego de un trabajo articulado entre la Interpol, Policía Nacional del Perú y Ecuador, un ciudadano peruano fue capturado y extraditado para responder ante la justicia ecuatoriana por el delito de abuso sexual, motivo por el que mantenía una orden de arresto internacional.

Las labores de investigación realizadas de manera coordinada entre los organismos de seguridad de ambos países permitieron localizar y capturar al sujeto identificado como Calixtro G. en la ciudad de Piura el pasado 21 de febrero de 2025, sin embargo, el último 2 de enero este fue entregado a Ecuador en el marco del proceso judicial en su contra.

Según la justicia ecuatoriana, el hecho ocurrió el 26 de marzo del 2017 en el domicilio de la menor de edad. Calixtro G. habría aprovechado la confianza de los familiares para cometer el delito en varias ocasiones, motivo por el cual fue denunciado.

La Unidad Judicial Multicompetente Penal de Ecuador inició el proceso judicial y su posterior búsqueda internacional. La extradición de peruano fue saludada por la embajada de Estados Unidos en Lima que compartió la noticia a través de sus redes sociales.

“Este esfuerzo conjunto reafirma el compromiso de llevar ante la justicia a quienes cometen crímenes en nuestra región. La seguridad fronteriza es el elemento principal de la seguridad nacional para todos”, se lee en el pronunciamiento.

