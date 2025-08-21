Fallece a los 88 años Frank Caprio, el popular “juez más amable del mundo”

El juez estadounidense Frank Caprio, famoso por su compasión en los tribunales y su popularidad en redes sociales, perdió la vida a los 88 años, informó su familia.

Caprio, quien ejerció en Rhode Island durante casi cuatro décadas antes de retirarse en 2023, se convirtió en un ícono mundial gracias a su programa “Caught in Providence”, donde mostraba clemencia con infracciones menores.

El programa mostraba a Caprio anulando multas a familias con dificultades económicas e invitando a los hijos a participar en decisiones sobre sanciones a sus padres. Este enfoque lo llevó a ser apodado como “el juez más amable del mundo”.

Su hijo, David Caprio, comunicó la noticia a través de un video en la cuenta de Instagram del juez. “Con profunda tristeza comunico que mi padre falleció hoy, rodeado de su familia y amigos, tras una larga y valiente batalla contra el cáncer de páncreas”, señaló.

Frank Caprio deja un legado de justicia con humanidad que trascendió fronteras y continúa inspirando a millones de personas alrededor del mundo, consolidando su fama como uno de los jueces más admirados y queridos de la era moderna.

