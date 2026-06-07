Terremoto de magnitud 7.8 golpea Filipinas y se activa alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7.8 golpeó las costas de Mindanao, al sur de Filipinas, ubicadas en el denominado “Anillo de Fuego”. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros, por lo que fue sentida en gran parte de la región. Así lo informó el Centro Alemán de Investigación Geocientífica (GFZ).

Ante el fuerte sismo, el Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico advirtió de posibles olas “en las próximas tres horas” en Filipinas, Indonesia, Palau, Taiwán y Papúa Nueva Guinea. El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió también emitió una alerta de tsunami.

Cabe apuntar que el GFZ había estimado previamente la magnitud del terremoto en 8,2. Testigos en Manado, ciudad del norte de la cercana Indonesia, afirmaron que el movimiento telúrico se sintió muy fuerte.

Benjie Ancheta, jefe de policía de la ciudad de Alabel en Sarangani, Filipinas, declaró a Reuters que el edificio de la Policía presentó algunas grietas inmediatamente después del terremoto y que no se reportaron víctimas de inmediato, pero que algunas personas se desmayaron. “Este es el sismo más fuerte que hemos experimentado”, remarcó.

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