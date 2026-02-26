Guardacostas de Cuba matan a 4 personas en lancha de Estados Unidos

Las guardias costeras de Cuba mataron a cuatro personas e hirieron a otras seis que se encontraban a bordo de una lancha rápida que registraba una placa del estado de Florida, Estados Unidos. Según narran los registros, las fuerzas castristas abrieron fuego contra el móvil acuático donde se encontraban sujetos buscados por la ley de la isla comunista.

El Ministerio del Interior de Cuba, afirmó el 25 de febrero que el grupo de personas de la lancha estadounidense estaba compuesto por “cubanos antigubernamentales” que habrían sido buscados por la justicia cubana anteriormente. Recalcó que el grupo que provenía de Estados Unidos y que se encontraban armados con fusiles de largo alcance, explosivos, chalecos antibalas y miras telescópicas.

“Según declaraciones preliminares de los detenidos, pretendían realizar una infiltración con fines terroristas”, se lee en el comunicado del Ministerio del Interior de Cuba.

Por otro lado, Marco Rubio, Secretario de Estado de Donald Trump, aclaró que la lancha no estaba en una misión militar y que no había personal de los Estados Unidos involucrado. La embajada estadounidense indicó que verificará de manera independiente el hecho, pese a que Cuba ya envió sus análisis.

“Basta con decir que es muy inusual ver tiroteos en mar abierto (…). Vamos a tener nuestra propia información sobe esto, vamos a averiguar exactamente qué sucedió y hay una serie de cosas que podrían haber sucedido aquí”, declaró a la prensa Rubio.

VIDEO RECOMENDADO