Guatemala empieza construcción de megacárcel en finca expropiada al narcotráfico

En la mañana del 27 de marzo, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció el inicio de la construcción de la megacárcel “El Triunfo”, que tendrá la capacidad de albergar a dos mil reos de alta peligrosidad.

Sin embargo, a pesar de que esta iniciativa parezca que se influencia de las medidas dispuestas por Nayib Bukele en El Salvador, en la realidad, dista mucho de ello. Arévalo explicó que este nuevo penal de alto complejidad estará bajo funcionamiento de los estándares internacionales y que respetarán el debido proceso, cosa que no ocurren en la justicia salvadoreña.

“El modelo de Guatemala respeta la integridad humana, (…) las ordenes de un juez, el debido proceso. No estamos en otro modelo que no sea el respeto al ámbito estrictamente de nuestro marco legal y jurídico”, explicó el ministro de Defensa guatemalteco, Henry Sáenz.

Este penal se construirá sobre una finca incautada a un narcotraficante en Izabal, que se encuentra a 290 kilómetros de la capital que lleva de nombre el homonimo del país. La medida se da luego de meses en que pandillas lanzaron ataques consecutivos a la policía, además de los motines en varias cárceles del país latinoamericano.

¿Cuánto es la inversión de la megacárcel “El Triunfo”?

Según informó el gobierno de Guatemala, “El Triunfo” ha costado una inversión de 130 millones de dólares, del cual su construcción fue encargado a los ingenieros del ejército del país.

“Esta finca fue adquirida con dinero proveniencte de actividades ilícitas, usada para robarse nuestra paz y la seguridad. Hoy, este mismo lugar está siendo convertido en un recurso para proteger”, declaró el presidente Arévalo en la primera piedra.

En comparación del plan de Bukele en El Salvador, recordemos que el mandatario instauró un régimen de excepción donde se han detenido a 91 mil personas sin orden judicial, lo que según varios organismos internacionales se violó los derechos humanos.

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