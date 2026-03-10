Guerra en Medio Oriente: Irán califica de “mentira absoluta” que tuviera planeado atacar a Estados Unidos

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, negó este martes que su país haya planeado un ataque contra fuerzas de Estados Unidos, como había señalado previamente Washington.

A través de sus redes sociales, el canciller calificó de “mentira absoluta” las versiones que apuntaban a una supuesta ofensiva iraní contra tropas estadounidenses.

“La afirmación de que Irán planeaba atacar de forma preventiva a Estados Unidos o a sus Fuerzas Armadas es una mentira auténtica y absoluta”, escribió en su cuenta de X.

The claim that Iran was planning on attacking the U.S. or U.S. Forces, whether preventively or preemptively, is a sheer and utter lie. The sole purpose of that lie is to justify Operation Epic Mistake, a misadventure engineered by Israel and paid for by ordinary Americans. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 10, 2026

Araqchí sostuvo además que estas acusaciones tendrían como objetivo justificar una operación militar, la cual —según afirmó— habría sido impulsada por Israel con el respaldo de Estados Unidos.

Mientras tanto, Washington decidió lanzar bombardeos contra territorio iraní junto a Israel, pese a que ambas partes mantenían conversaciones para evitar posibles represalias de Teherán contra tropas estadounidenses desplegadas en la región.

Durante esta jornada, Estados Unidos e Israel intensificaron los ataques aéreos contra Irán. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, aseguró que en la operación se utilizó “la mayor cantidad de cazas y bombardeos” hasta ahora.

