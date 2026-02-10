Gustavo Petro asegura que escapó de un intento de asesinato

El mandatario colombiano Gustavo Petro manifestó que escapó de un intento de asesinato mientras viajaba en un helicóptero en la noche del lunes 9 de febrero, lo que le impidió aterrizar en el departamento de Córdoba.

Señaló que “temía” que “le iban a disparar” a la aeronave en el que se transportaba. Esto tras meses de advertencias de un presunto plan de narcotraficantes en su contra.

“Cogimos mar abierto (durante) cuatro horas y llegué a donde no teníamos que llegar”, “escapándome de que me maten”, declaró Gustavo Petro en una reunión con ministros transmitida en vivo.

El presidente de Colombia ya había denunciado en 2024 otro supuesto intento de asesinato que le impidió asistir a un desfile militar el 20 de julio de ese año.

La denuncia tiene lugar en un escenario de violencia e inseguridad, a tres meses de los comicios presidenciales, en los que por ley Petro no puede buscar la reelección.

