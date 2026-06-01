Petro no reconoce los resultados preliminares de las elecciones y exige esperar el escrutinio oficial

La jornada electoral en Colombia quedó marcada por la controversia luego de que el presidente Gustavo Petro desconociera los resultados preliminares de la primera vuelta presidencial, difundidos pocas horas después del cierre de las urnas. El mandatario afirmó que no reconoce el preconteo divulgado por las autoridades electorales y pidió esperar los resultados del escrutinio oficial.

Según los datos preliminares, el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo el primer lugar con el 43,7% de los votos, mientras que el senador Iván Cepeda alcanzó el 40,9%. Ambos disputarán la segunda vuelta presidencial.

El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 1, 2026

A través de sus redes sociales, Petro sostuvo que el conteo rápido no tiene carácter vinculante y cuestionó el sistema utilizado para procesar los datos. También señaló presuntas irregularidades vinculadas a modificaciones en el software electoral y un supuesto incremento en el padrón de votantes habilitados, aunque no presentó pruebas que respaldaran esas afirmaciones.

El mandatario recordó que en Colombia existe una segunda fase del proceso denominada escrutinio, que se inicia tras la elección y está a cargo de comisiones integradas por jueces, notarios y otros funcionarios públicos. Este procedimiento revisa los resultados mesa por mesa y es el que tiene validez legal para la proclamación oficial.

Las dudas planteadas por Petro fueron respaldadas por Iván Cepeda, quien también solicitó revisar los resultados preliminares y verificar posibles inconsistencias en algunas mesas. El candidato indicó que existen diferencias que deben aclararse antes de emitir una posición definitiva.

Por su parte, Abelardo de la Espriella rechazó los cuestionamientos y defendió la legitimidad de los resultados. El candidato señaló que cualquier intento de desconocer la voluntad popular podría generar una reacción ciudadana y pidió respetar el proceso democrático mientras avanzan las etapas de verificación electoral.

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