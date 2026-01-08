Temas
Gustavo Petro se reunirá con Delcy Rodriguez en Bogotá tras llamada de Trump, según Gobierno de Colombia

Gustavo Petro se reunirá con Delcy Rodriguez en Bogotá tras llamada de Trump, según Gobierno de Colombia
Redacción Latina
Redacción Latina
En la mañana del 8 de enero de 2026, tras la reunión virtual por llamada telefónica entre Gustavo Petro y Donald Trump, el Gobierno de Colombia anunció que Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, se reunirá con el mandatario colombiano en la Casa de Nariño, sin especificar una fecha y hora del encuentro entre los líderes.

Según el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia (DAPRE), la conversación entre ambos homólogos busca contribuir con una salida a la crisis política en Venezuela tras la captura del autócrata Nicolás Maduro.

Este mismo mensaje lo manifestó Gustavo Petro en la noche del 7 de enero, cuando realizó un breve mitin donde habló sobre algunos temas que Donald Trump debatió con él.

“Hablé también hace dos días con la presidenta actual de Venezuela, Delcy. A ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia y queremos establecer un diálogo tripartito, y ojalá mundial, para evitar que la sociedad venezolana -como podría ocurrir en Colombia- llegue a un punto de estallido interno”, declaró Petro.

