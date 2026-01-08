Gustavo Petro se reunirá con Delcy Rodriguez en Bogotá tras llamada de Trump, según Gobierno de Colombia

En la mañana del 8 de enero de 2026, tras la reunión virtual por llamada telefónica entre Gustavo Petro y Donald Trump, el Gobierno de Colombia anunció que Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, se reunirá con el mandatario colombiano en la Casa de Nariño, sin especificar una fecha y hora del encuentro entre los líderes.

Según el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia (DAPRE), la conversación entre ambos homólogos busca contribuir con una salida a la crisis política en Venezuela tras la captura del autócrata Nicolás Maduro.

Este mismo mensaje lo manifestó Gustavo Petro en la noche del 7 de enero, cuando realizó un breve mitin donde habló sobre algunos temas que Donald Trump debatió con él.

“Hablé también hace dos días con la presidenta actual de Venezuela, Delcy. A ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia y queremos establecer un diálogo tripartito, y ojalá mundial, para evitar que la sociedad venezolana -como podría ocurrir en Colombia- llegue a un punto de estallido interno”, declaró Petro.

