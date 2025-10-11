Heladero muere tras ser baleado durante transmisión en vivo: estuvo 4 días hospitalizado

Tras permanecer cuatro días internado, José Guadalupe Casas Rodríguez, más conocido en México como “Don Nico”, falleció luego de haber sido baleado mientras realizaba una transmisión en vivo en Urireo, municipio de Salvatierra.

El ataque ocurrió el 7 de octubre, cuando el comerciante de 39 años transmitía en redes sociales las actividades de su negocio de helados. Según información de las autoridades, “Don Nico” habría recibido llamadas de extorsión antes del atentado, aunque no presentó denuncia formal.

Las autoridades municipales informaron que continúan las investigaciones para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables. La Fiscalía de Guanajuato no ha brindado mayores detalles sobre los avances del caso.

