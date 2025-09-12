Hombre se sube a la mano del Cristo Redentor para lanzarse en paracaídas: las autoridades lo buscan

Increíble. Un guía turístico ingresó a las instalaciones del Cristo Redentor durante la madrugada del 10 de septiembre, pues su objetivo era subir al monumento y saltar con un paracaídas para grabar cada momento con un drone.

Cerca de las 6 de la mañana, el guía turístico identificado como David Moreira (@davidriotour en Instagram) ingresó a la zona pero los agentes de seguridad se dieron cuenta del hecho y fueron tras él para capturarlo, sin embargo, Moreira ya estaba subiendo al monumento.

🚨🇧🇷 | Un hombre invadió el Cristo Redentor en Río de Janeiro y saltó desde la mano del monumento. El acto es investigado como delito contra el patrimonio cultural. pic.twitter.com/w7MDqznq7a — Informa Cosmos (@InformaCosmos) September 11, 2025

“Coraje extremo o locura pura. Hay una línea muy fina entre el coraje y el peligro”, escribió el profesional que grabó las imágenes en redes sociales. El caso fue reportado por el Santuario del Cristo Redentor en la Séptima Comisaría de Santa Teresa y ahora será investigado por el delito contra el patrimonio cultural.

