Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Mundo

Hombre se sube a la mano del Cristo Redentor para lanzarse en paracaídas: las autoridades lo buscan

Mundo
Hombre se sube a la mano del Cristo Redentor para lanzarse en paracaídas: las autoridades lo buscan
vsanchezc@latina.pe
vsanchezc@latina.pe
Compartir

Increíble. Un guía turístico ingresó a las instalaciones del Cristo Redentor durante la madrugada del 10 de septiembre, pues su objetivo era subir al monumento y saltar con un paracaídas para grabar cada momento con un drone.

Cerca de las 6 de la mañana, el guía turístico identificado como David Moreira (@davidriotour en Instagram) ingresó a la zona pero los agentes de seguridad se dieron cuenta del hecho y fueron tras él para capturarlo, sin embargo, Moreira ya estaba subiendo al monumento.

“Coraje extremo o locura pura. Hay una línea muy fina entre el coraje y el peligro”, escribió el profesional que grabó las imágenes en redes sociales. El caso fue reportado por el Santuario del Cristo Redentor en la Séptima Comisaría de Santa Teresa y ahora será investigado por el delito contra el patrimonio cultural.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

Siguiente artículo