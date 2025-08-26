Hospitalizan a María Antonieta de las Nieves: esto se sabe sobre “La Chilindrina”

La reconocida actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, recordada mundialmente por su personaje de “La Chilindrina” en El Chavo del 8, fue hospitalizada tras sufrir una crisis de ansiedad, según reportó TVNotas.

La comediante de 78 años presentó complicaciones de salud que derivaron en su traslado a un hospital, donde se le practicaron diversos estudios. Estos revelaron que la actriz presenta bajos niveles de sodio a raíz de un deterioro neurológico que padece.

Una amiga cercana detalló que, aunque recibió el alta médica, la actriz se encuentra “muy triste”, en parte por un presunto distanciamiento con sus hijos. Sin embargo, aclaró que su salud es estable y que deberá continuar bajo tratamiento médico.

María Antonieta de las Nieves es una de las figuras más queridas de la televisión latinoamericana, gracias a su papel en El Chavo del 8, donde dio vida a “La Chilindrina”, personaje que se convirtió en un ícono cultural en México y toda Iberoamérica.

