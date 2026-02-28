Israel da por muerto al líder supremo iraní Ali Jameneí tras bombardeos

Israel dio oficialmente por muerto al líder supremo de Irán, Ali Jameneí, tras los bombardeos de este sábado 28 de febrero, según una fuente oficial israelí citada bajo anonimato por medios locales, que afirmó que el cadáver fue hallado.

Previamente, el primer ministro Benjamín Netanyahu señaló que existían “crecientes señales” de su fallecimiento. Sin embargo, medios iraníes aseguran que Jameneí sigue con vida y permanece en la sala de mando.

Los ataques comenzaron a primera hora y afectaron a 24 de las 31 provincias iraníes. De acuerdo con la Media Luna Roja , el balance asciende a al menos 200 muertos y 700 heridos.

Entre las víctimas figuran el ministro de Defensa, Amir Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammed Pakpour, según fuentes citadas por Reuters.

@latinanoticias 🚨Un dron golpeó un rascacielos residencial, Era View Tower, en Manama el 28 de febrero, en el marco de ataques de represalia iraníes tras un operativo conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán. El gobierno de Bahréin condenó con firmeza los ataques iraníes dirigidos también a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Jordania, generando alarma por la escalada en la región. ♬ sonido original – Latina Noticias

Como respuesta, Irán atacó bases militares de Estados Unidos en Arabia Saudí, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, además de lanzar oleadas de misiles y drones contra Israel.

