Jair Bolsonaro es hospitalizado de emergencia tras presentar complicaciones de salud

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sufrió un problema de salud y requirió atención médica este viernes 13 de marzo. La información fue difundida inicialmente por su hijo, el senador Flávio Bolsonaro.

Bolsonaro se encuentra recluido en la sala de oficiales del 19.º Batallón de la Policía Militar, conocido como “Papudinha”, en Brasilia, donde cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado.

“Acabo de recibir la noticia de que mi padre, Jair Bolsonaro, está camino al hospital, una vez más. La información preliminar indica que se despertó con escalofríos y vomitó mucho”, dice el texto.

Según el cardiólogo del expresidente, Brasil Caiado, se sospecha que padece neumonía.

Mientas tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (MRE) revocó este viernes 13 de marzo la visa otorgada al asesor principal del Departamento de Estado de Estados Unidos para Brasil, Darren Beattie, que visitaria a Bolsonaro.

La agencia confirmó la revocación a BBC News Brasil. Según Itamaraty, la cancelación de la visa se debió a la supuesta omisión de información relevante y a declaraciones falsas, como la de que Beattie tenía una agenda diplomática con funcionarios del gobierno brasileño, la cual solo se intentó tras ser interrogado por el Supremo Tribunal Federal (STF).

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmó que la revocación de la visa de Beattie se produjo en respuesta a la cancelación de la visa de la familia de Alexandre Padilha, ministro de Salud, en agosto del año pasado, en el marco de las sanciones impuestas por Donald Trump a Brasil.

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