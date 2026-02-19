Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Mundo

José María Balcázar: Reacciones de la prensa internacional al nuevo Presidente del Perú

Mundo
José María Balcázar: Reacciones de la prensa internacional al nuevo Presidente del Perú
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El congresista José María Balcázar fue elegido como nuevo Presidente del Parlamento y, como consecuencia, asumió como flamante Presidente de la República. Esto un día después de que los legisladores censuraran al expresidente José Jerí. Esta nueva etapa en el ámbito político del Perú no pasó desapercibida para los medios internacionales que informaron esta noticia en sus páginas web y redes sociales.

TN – ARGENTINA

CLARÍN – ARGENTINA

LA NACIÓN – ARGENTINA

MDZ – ARGENTINA

CNN – BRASIL

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo