Jóvenes en peligro por peligroso reto viral con paracetamol

Un nuevo reto viral con medicamentos como paracetamol y acetaminofen está poniendo en grave riesgo a cientos de usuarios en redes sociales, y en varios países de América y Europa ha puesto en alerta a las autoridades de salud.

Países como España, Argentina, Bélgica y Suiza han reportado ingreso a hospitales de menores de 14 años con intoxicaciones agudas vinculadas directamente al reto. El paracetamol es un antiinflamatorio analgésico que está en el mercado en venta libre.

Exceder las dosis recomendadas expone a toxicidad de órganos principalmente del hígado, pero también de otros como los riñones y el corazón: efectos que van a depender de cada individuo son consecuencias mas allá de una hospitalización pueden llevar a trasplante de hígado e incluso muerte.

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