Juan Pablo Guanipa, opositor venezolano, fue nuevamente secuestrado por el régimen de Maduro

Juan Pablo Guanipa, el político opositor del régimen de Maduro ahora comandado por Delcy Rodríguez, ha desaparecido nuevamente. Su paradero es desconocido luego de que fuese detenido tras 12 horas de una excarcelación concedida por una primera detención en 2025, según informó su familia.

“Exijo una fe de vida de mi padre inmediatamente. Él no violó ninguna de las condiciones de su excarcelación y no sabemos dónde está”, exigió Ramón Guanipa, su hijo, en una conferencia de prensa el 9 de febrero.

El 8 de febrero fue excarcelado por el régimen chavista luego de estar preso desde enero de 2025, cuando fue captado acompañando a María Corina Machado, la líder opositora allegada a Guanipa.

“Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata”, indicó Corina Machado en su cuenta de X.

La Fiscalía de Venezuela señala que su detención se debió a que supuestamente incumplió las condiciones de su libertad. No obstante, su hijo reclama que en ningún momento su padre “cometió delito ni ninguna violación a sus medidas cautelares”.

