Julio Iglesias rechaza acusaciones de violación: “Niego haber faltado el respeto a ninguna mujer”

El cantante español Julio Iglesias se pronunció tras la publicación de una investigación conjunta de eldiario.es y Univisión Noticias que recoge acusaciones de violencia sexual y de un entorno laboral de acoso y control por parte del artista. Según el reportaje, dos mujeres que trabajaron como empleadas en propiedades del intérprete en el Caribe lo señalan por presuntos abusos sexuales, además de “insultos y humillaciones durante su jornada laboral, en un ambiente de control y acoso continuo”.

Una de las denunciantes, identificada con el nombre ficticio de Rebeca para proteger su identidad, relató que tenía 22 años cuando ocurrieron los hechos. De acuerdo con su testimonio, Iglesias, que entonces tenía 77 años, la hacía acudir con frecuencia a su habitación al finalizar la jornada. “Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava”, declaró en la investigación periodística.

JULIO IGLESIAS RESPONDE

Tras la difusión del reportaje, el artista reaccionó desde su cuenta oficial de Instagram, donde expresó su pesar por las acusaciones y negó de manera categórica los señalamientos. “Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”, escribió el cantante, conocido por éxitos como “Con la misma piedra”. En la misma publicación, Iglesias sostuvo que las acusaciones son falsas y que le han provocado “una gran tristeza”.

“Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad”, añadió en el mensaje difundido en redes sociales. El artista también agradeció las muestras de apoyo recibidas tras hacerse pública la investigación. “He sentido mucho consuelo en ellas”, señaló.

En paralelo a la polémica, en redes sociales comenzaron a circular videos de apariciones televisivas pasadas en las que se observa a Julio Iglesias forzando a una presentadora a darle un beso durante una transmisión en vivo. Aunque las imágenes han reavivado el debate público en torno a su comportamiento, el cantante no se refirió de manera directa a estos materiales en su pronunciamiento y mantuvo su postura de negación frente a las acusaciones.

Hasta el momento, ni Iglesias ni su equipo legal han informado sobre acciones judiciales concretas, mientras que el caso continúa generando reacciones en el ámbito mediático y entre la opinión pública, en un contexto de creciente escrutinio sobre denuncias de violencia sexual y abuso de poder en la industria del entretenimiento.

VIDEO RECOMENDADO