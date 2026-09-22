Keiko Fujimori destaca lucha contra el crimen y plantea llamar “terroristas” a organizaciones criminales ante la ONU

En su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta Keiko Fujimori presentó al Perú como un país marcado por su lucha contra el terrorismo y planteó como una de las principales prioridades de su gobierno el combate contra el crimen organizado transnacional.

Denominación de “terroristas” a organizaciones criminales

Tal como plantea uno de los pedidos de facultades, Fujimori sostuvo que las organizaciones criminales deben ser denominadas “terroristas” y consideradas “enemigos del Estado”. Según explicó, la medida permitiría establecer un marco para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional frente a las amenazas al poder interno.

Asimismo, destacó la integración del Perú al ‘Escudo de las Américas’, iniciativa liderada por Estados Unidos, como medida de lucha ante el crimen transnacional.

Cabe mencionar que, la mandataria ceustionó que integrantes de las fuerzas de seguridad que participaron en la lucha contra el terrorismo continuen siendo procesados, al indicar que el debido proceso fue “transgredido”. Sin embargo, en su intervención no detalló los casos a los que hacía referencia ni presentó sustento.

Reformas en la educación

Otro de los ejes del discurso fue la educación. Fujimori anunció una reforma enfocada en mejora de infraestructura, capacitación docente y una nueva escuela de formación para directores. También aseveró que los profesores actualmente “no pueden imponer orden y disciplina” por temor a ser denunciados, lo cual presentó como argumento para modificar las condiciones de seguridad y autoridad dentro de las aulas.

La presidenta cuestionó además la existencia de “agendas” que, según dijo, han dividido a las sociedades latinoamericanas y debilitado a la familia.

En adición a ello, defendió que la ONU respete la diversidad de tradiciones y llamó a recuperar la confianza en el organismo internacional.

El discurso de Fujimori terminó con una defensa a la institucionalidad y la igualdad ante la ley. “El mundo no requiere democracias idénticas, demanda democracias legítimas”, expresó.

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