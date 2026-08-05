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León XIV no solo llegará al Perú: así informó la prensa de Argentina y Uruguay sobre su visita

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León XIV no solo llegará al Perú: así informó la prensa de Argentina y Uruguay sobre su visita
M.F. Simborth
M.F. Simborth
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La confirmación de la visita del papa León XIV a Sudamérica no solo generó expectativa en el Perú. Medios de comunicación de Argentina y Uruguay también celebraron la llegada y el recorrido que realizará el sumo pontífice por la región, resaltando las fechas de su gira apostólica y la importancia de su paso por los tres países.

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