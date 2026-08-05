Machu Picchu: brindarán facilidades a turistas que no pueden pasar por incendio forestal

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco, anunció que frente al cierra vías férreas hacia Machu Picchu, a consecuencia de un incendio forestal que viene afectando la zona, se dispuso brindar facilidades a los turistas para la reprogramación o reembolso de los boletos de ingreso a la ciudadela Inca.

“Se viene coordinando con las entidades públicas y privadas involucradas, a fin de contribuir a una atención oportuna y articulada de esta emergencia… Se ha dispuesto la activación del protocolo de atención para casos fortuitos y de fuerza mayor que permita brindar las facilidades necesarias en beneficio de las personas afectadas”, se lee en el comunicado.

En tanto, desde el Ministerio de Cultura anunciaron que continuarán coordinando con las instituciones competentes para salvaguardar la seguridad de los visitantes y de la población local.

VÍAS CERRADAS POR INCENDIO FORESTAL

El último martes, efectivos de la comisaría de Ollantaytambo cerraron la circulación de trenes hacia Machu Picchu debido a un incendio forestal de tipo subterráneo en el kilómetro 107 de la vía férrea en el sector de Chachabamba.

Debido a esta emergencia, que viene afectando a una hectárea de terreno, turistas tanto nacionales como extranjeros se encuentran varados en Ollantaytambo a la espera del reinicio de operaciones de los trenes.

Finalmente, el Sernanp detalló que el fuego es subterráneo, generando la quema de raíces y el desprendimiento de rocas, ramas y árboles. Por ello, la Policía Nacional recomendó a la población no acercarse a la zona afectada ni a la vía férrea.

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