Papa León XIV en Argentina: Javier Milei afirma que será “una visita histórica para todos los argentinos”

El Gobierno argentino ya inició los preparativos para la llegada del papa León XIV, cuya visita al país fue confirmada para el próximo 8 de noviembre.

La noticia fue celebrada por el presidente de Argentina, Javier Milei, quien informó a través de su cuenta de X que fue “oficialmente notificado” de la visita apostólica del sumo pontífice, luego de que este aceptara la invitación que le fue extendida a inicios de 2026.

“Entre el 8 y el 11 de noviembre le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país. Será una visita histórica para todos los argentinos”, escribió el mandatario.

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Por su parte, el canciller Pablo Quirno señaló que la visita del papa será declarada de interés nacional mediante un decreto y aseguró que representa “una alegría enorme” para el país.

En otro mensaje publicado en su cuenta de X, indicó que la invitación fue entregada formalmente durante un encuentro celebrado en el Vaticano, en febrero de este año. Además, sostuvo que el Gobierno continuará “trabajando junto a la Santa Sede para que sea una visita histórica para todos los argentinos”.

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A casi 40 años de la visita de san Juan Pablo II, realizada en 1987, León XIV recorrerá las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y San Julián. Durante su estancia también sostendrá una reunión con el presidente Javier Milei.

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