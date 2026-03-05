El elogio de Donald Trump a Lionel Messi en la Casa Blanca que se viralizó

El capitán del Inter Miami, Lionel Messi, protagonizó un histórico encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. La cita, organizada para conmemorar el título de la MLS obtenido por las ‘Garzas’, generó una enorme repercusión mediática debido al efusivo reconocimiento del mandatario hacia el astro argentino.

Durante la ceremonia, el mandatario estadounidense destacó la relevancia del 10 argentino tras compararlo con Pelé, gesto que relajó el ambiente entre los asistentes. No obstante, el punto máximo llegó cuando Trump subrayó la capacidad de Lionel Messi para transformar al equipo desde su debut.

“Muchos futbolistas destacados pasaron por aquí sin éxito. Este hombre vino y ganó. Leo, lograste algo sumamente complejo e inusual. Sinceramente, cargabas con una presión superior a la de cualquier deportista; te ficharon como el mejor del planeta por una cifra astronómica y respondiste ganando. Es asombroso”, sentenció Donald Trump.

Fiel a su perfil bajo, el futbolista rosarino aceptó los halagos con una breve sonrisa y agradecimiento formal. Pese a que el campeón del mundo intentó ceder el protagonismo a sus compañeros, su presencia fue el foco absoluto de atención durante toda la recepción oficial.

