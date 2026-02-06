María Corina Machado a Canciller peruano: “Pronto tendremos el honor de recibirlo en Venezuela”

Tras la reunión entre María Corina Machado y el canciller Hugo de Zela, en la que este reafirmó el compromiso del Perú para que Venezuela recupere su democracia, retorne al orden constitucional y se retome la defensa y promoción de los derechos humanos, la líder de la oposición venezolana le mandó un afectuoso mensaje a través de sus redes sociales.

“Querido canciller de Zela, qué emoción poder encontrarnos personalmente, abrazarle y transmitirle el agradecimiento por el respaldo que el pueblo peruano y su gobierno nos han dado en nuestra lucha por la democracia y por la libertad. También, por la acogida a tantos de nuestros conciudadanos que han encontrado en su país refugio y oportunidades”, señaló Machado.

Ella continuó su publicación indicando: “Estamos decididos a avanzar cuanto antes en una transición real a la democracia para que todos los venezolanos puedan volver a casa y juntos reconstruir nuestra nación. ¡Muy pronto tendremos el honor de recibirlo en Venezuela!”

