Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Mundo

María Corina Machado a Canciller peruano: “Pronto tendremos el honor de recibirlo en Venezuela”

Mundo
María Corina Machado a Canciller peruano: “Pronto tendremos el honor de recibirlo en Venezuela”
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

Tras la reunión entre María Corina Machado y el canciller Hugo de Zela, en la que este reafirmó el compromiso del Perú para que Venezuela recupere su democracia, retorne al orden constitucional y se retome la defensa y promoción de los derechos humanos, la líder de la oposición venezolana le mandó un afectuoso mensaje a través de sus redes sociales.

“Querido canciller de Zela, qué emoción poder encontrarnos personalmente, abrazarle y transmitirle el agradecimiento por el respaldo que el pueblo peruano y su gobierno nos han dado en nuestra lucha por la democracia y por la libertad. También, por la acogida a tantos de nuestros conciudadanos que han encontrado en su país refugio y oportunidades”, señaló Machado.

Ella continuó su publicación indicando: “Estamos decididos a avanzar cuanto antes en una transición real a la democracia para que todos los venezolanos puedan volver a casa y juntos reconstruir nuestra nación. ¡Muy pronto tendremos el honor de recibirlo en Venezuela!

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo