México: asesina popular tiktoker junto a su familia en Guadalajara

En México, la creadora de contenido Esmeralda Ferrer Garibay, conocida popularmente en TikTok como Esmeralda FG, fue asesinada junto a su esposo Roberto Carlos Licea (36) y sus dos hijos de 13 y 7 años en Guadalajara.

Los cuerpos fueron hallados el 22 de agosto dentro de una camioneta Ford Ranger gris abandonada en la colonia San Andrés. El vicefiscal ejecutivo de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, descartó cualquier relación entre el asesinato y el contenido que Esmeralda compartía.

De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, las primeras investigaciones indican que el crimen se habría cometido en un taller mecánico llamado La Araña, donde se encontraron casquillos y rastros de sangre, antes de que los cuerpos fueran trasladados a un auto.

La principal línea de investigación apunta a las actividades comerciales de su esposo, quien se dedicaba a la compraventa de vehículos y al cultivo de jitomate en Michoacán, rubros que en varias ocasiones han sido blanco del crimen organizado.

En el proceso de las pesquisas, dos personas fueron detenidas para ser interrogadas, aunque posteriormente liberadas por falta de pruebas. Sin embargo, se reportó que algunas de ellas habrían sido secuestradas por sujetos armados tras su liberación.

