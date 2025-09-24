¿Quiénes estarían detrás del asesinato de los reguetoneros colombianos en México?

La investigación sobre el asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera, alias Regio Clownn, ocurrido en México, ha revelado una compleja red criminal con conexiones entre grupos mexicanos y colombianos.

Los cuerpos de los artistas fueron hallados el 17 de septiembre en Cocotitlán, Estado de México, acompañados de un narcomensaje firmado presuntamente por La Familia Michoacana.

¿QUIÉNES ESTARÍAN DETRÁS DEL CRIMEN?

En un inicio, todo apuntaba a La Familia Michoacana o incluso a su escisión, La Nueva Familia Michoacana, señaladas como poderosas compradoras de cocaína a las disidencias de las FARC en Colombia, específicamente al Estado Mayor Central (EMC), bajo el mando de Iván Mordisco.

Sin embargo, nuevas investigaciones periodísticas y judiciales sugieren que el narcomensaje habría sido solo un distractor. Los verdaderos responsables serían integrantes de La Unión Tepito, el grupo criminal con mayor control en la Ciudad de México.

El periodista especializado en seguridad Antonio Nieto, autor del libro El Cártel Chilango, sostiene que las evidencias recopiladas por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX apuntan a que detrás del crimen estarían personajes de peso dentro de La Unión Tepito: “El Elvis” y “El Manzanas”, dos jefes operativos vinculados al narcomenudeo, la extorsión y los homicidios en zonas estratégicas de la capital mexicana.

Alberto Fuentes Castro, alias El Elvis o El Visco, figura en reportes de la Fiscalía como jefe de plaza en Santo Domingo y el Centro Histórico. Tiene una orden de captura por homicidio calificado y tentativa de homicidio. Además, está señalado por dirigir células dedicadas a la extorsión y la violencia selectiva. Por él, las autoridades ofrecen una recompensa de 500.000 pesos.

Por otro lado, Pedro Ramírez Pérez, alias El Manzanas, es identificado como lugarteniente de La Unión Tepito y uno de los hombres de confianza en la actual cadena de mando. Informes de inteligencia lo vinculan con la expansión territorial del grupo y con operaciones de narcomenudeo y cobro de piso en zonas céntricas de alto movimiento comercial. Aunque fue capturado en 2019, su estatus judicial sigue sin aclararse por completo.

De confirmarse esta hipótesis, el caso marcaría un giro en la investigación: la violencia contra los músicos colombianos no habría sido un ajuste directo de cuentas con La Familia Michoacana, sino parte de las disputas internas de La Unión Tepito, uno de los grupos criminales más influyentes de México.

El grupo mantiene fuerte presencia en corredores nocturnos de Polanco, Roma, Condesa, Zona Rosa y Tepito, donde el control del narcomenudeo y la extorsión ha desatado conflictos sangrientos.