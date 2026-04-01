Mira EN VIVO el lanzamiento espacial a la Luna de la misión Artemis II de la NASA

Se acabó la cuenta regresiva. Este 1 de abril se realizará el lanzamiento de la misión Artemis II, una nueva operación tripulada de la NASA que permitirá el regreso a la Luna por primera vez desde 1972. Durante esta misión espacial, la tripulación recorrerá la órbita de nuestro satélite natural en un viaje de diez días.

La misión está conformada por los astronautas estadounidenses, Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el canadiense Jeremy Hansen. Durante esta travesía, tienen el objetivo de poner a prueba las capacidades de la nave Orion antes de intentar un alunizaje, un hito programado para la misión Artemis IV en 2028.

El despegue oficial se realizará desde las instalaciones del Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos. La humanidad podrá seguir el lanzamiento histórico en vivo a través del canal de YouTube de la NASA.

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