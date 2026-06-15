Mueren ocho tripulantes tras impacto de bombardero B-52 en base de Estados Unidos

Durante una misión rutinaria de prueba en la mañana de este 15 de junio, un bombardero B-52 Stratofortress, diseñado durante la Guerra Fría, sufrió un accidente que terminó con su colisión en una base aérea de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. Ocho personas murieron a consecuencia del impacto calificado como “no sobrevivible”.

La Base de la Fuerza Aérea Edwards, ubicado al noreste de Los Ángeles, informó que la misión inició a las 11.20 a. m. hora local y que aún se realizan investigaciones para determinar las causas del siniestro.

El coronel James Hayes comentó que el accidente “fue trágico e imposible de sobrevivir” en una conferencia de prensa.

Este lamentable suceso en la fuerza aérea de Estados Unidos se coloca en el segundo lugar de accidentes que involucran un bombardero B-52 desde 1982. Aquel año, nuevo militares murieron durante un entrenamiento en la Base de la Fuerza Aérea Mather, cerca de Sacramento.

El sargento mayor en jefe, Joshua T. Skarloken informó que la tripulación estaba constituida por funcionarios militares, civiles del gobierno y contratistas del Gobierno.

La misión rutinaria preparaba al bombardero B-52 para un programa de modernización del radar.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7